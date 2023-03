La rapina a Di Pietro, i due indagati al riesame: sono accusati di averlo aggredito per i soldi

Gela. Dopo l’arresto, davanti al gip si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ora, saranno i giudici del riesame di Caltanissetta a vagliare i ricorsi presentati dai difensori del trentacinquenne Diego Rinella e del ventitreenne Carmelo Ascia. Sono accusati di aver aggredito e rapinato l’esercente Nunzio Di Pietro, titolare di supermercati in città. L’avrebbero atteso al momento della chiusura serale del punto vendita di Macchitella, dove si è verificata l’aggressione. A Di Pietro è stato portato via l’incasso delle sue attività. E’ stato colpito più volte alla testa. Per le difese, non ci sono elementi certi per ritenere che ad agire siano stati proprio i due indagati. Sono entrambi detenuti proprio per quanto accaduto a Macchitella. I poliziotti, nella fase precedente al fermo, hanno sequestrato somme di denaro che ritengono collegabili alla rapina.