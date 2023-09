La Romagnoli tra le 12 scuole selezionate per il bando nazionale Festival Clil

Gela. L’Istituto Comprensivo Romagnoli tra le 12 scuole selezionate in Italia per il bando nazionale “Festival CLIL”, promosso e organizzato da Fiera Didacta Italia, Erasmus+ e INDIRE. Il “Sports Crazy” è stato selezionato dal comitato tecnico scientifico del festival tra le 12 best practices in tutta Italia e sarà presentato dall’Istituto Comprensivo Ettore Romagnoli, unica scuola in Sicilia, alla prima edizione del “Festival CLIL”.

L’evento è interamente dedicato all’approccio metodologico CLIL (Content and Language Integrated Learning) ovvero apprendimento integrato di competenze disciplinari e linguistico-comunicative.