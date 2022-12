La Rosa trascina la Gela Basket alla vittoria contro il Priolo

Gela. Doppio successo nell’ultimo weekend per la Polisportiva Nuova Città di Gela tra pallacanestro e pallavolo. Nel campionato di Promozione, la formazione cestistica batte la Salusport Priolo con un punteggio di 75-58. Il primo tempo è equilibrato e si chiude sul 33-30 per i gelesi. Nel secondo tempo i gialloneri difendono meglio e riescono a spuntarla portandosi al secondo posto in classifica. Il miglior marcatore è Fortunato La Rosa, che mette a segno 18 punti, seguito da Di Franco con 16 punti e Silvio Cavallo con 15. Prossimo appuntamento domenica prossima in casa contro la Fenice Gargallo.