La Russa “Impegno per sovranità Ucraina e rapporti nuovi con l’Africa”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il Congresso degli Stati Uniti per l’impeccabile ospitalità. L’unità e la visione condivisa sono la nostra forza più grande, ma unità e visione sarebbero insufficienti senza la coerenza. Oggi, coerenza significa impegno concreto per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina riguardo al quale non possiamo nè vogliamo deflettere”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla riunione dei presidenti dei parlamenti membri dell’assemblea della Nato a Washington. “E’ importante ribadire che è necessaria una reale condivisione degli oneri per il raggiungimento dei nostri obiettivi. L’Italia è pronta a fare la sua parte. A nostro avviso – ha aggiunto – occorre inoltre porre attenzione al tema del necessario rafforzamento del fianco meridionale dell’Alleanza per costruire rapporti nuovi e non predatori con l’Africa secondo la logica del Piano Mattei. Coerenti con le ragioni e gli obiettivi dell’Alleanza possiamo dire con forza ‘freedom is not freè”, ha concluso La Russa.(ITALPRESS).- Foto: Agenzia Fotogramma –