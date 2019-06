“La Sapienza” tra le prime università italiane anche nel 2019

Gela. L’università di Roma “La Sapienza” conferma la propria posizione tra le prime università italiane e tra gli atenei di eccellenza nel mondo nelle più autorevoli classifiche universitarie internazionali uscite nel 2019. La classifica “QS World University Rankings 2020”, pubblicata il 19 giugno scorso, colloca la Sapienza tra gli atenei italiani più apprezzati dalla comunità accademica internazionale.

La classifica QS Ranking by Subject 2019, pubblica il 27 febbraio 2019, ha confermato la Sapienza al primo posto per la categoria disciplinare “Classics & Ancient History”.

La Sapienza è l’unica università italiana ad avere un primato assoluto in questo ranking.

Complessivamente la Sapienza è nella fascia internazionale top 100 per 21 materie, un dato in crescita rispetto alle 16 materie del 2018. Alle quattro discipline top 50 mondiale, si aggiungono infatti altre 17 materie posizionate entro le prime 100 del ranking, tra cui per la prima volta Engineering – Chemical, Geography, Medicine e Statistics & Operational Research. In posizione di eccellenza anche Anatomy & Physiology, Anthropology, Computer Science & Information System, Development Studies, Engineering – Civil & Structural, Engineering – Mechanical & Aeronautical & Manufacturing, Engineering Electrical & Electronic, History, Law, Mathematics, Modern Languages, Pharmacy & Pharmacology, Theology Divinity & Religious Studies.

Dal sito ufficiale della Sapienza (https://www.uniroma1.it/it/pagina/unitelma-sapienza) si può accedere all’Università Unitelma Sapienza, dato che la seconda rappresenta il braccio telematico della prima.

Nel 2010, per favorire il diritto allo studio e offrire la possibilità di accedere agli studi universitari anche a coloro che non sono in grado di frequentare le attività didattiche, Sapienza ha promosso l’università degli studi di Roma “Unitelma Sapienza”.