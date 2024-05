La scomparsa di Aurelio Massimo, grande dolore nel sindacato e in città: domani i funerali

“Con il cuore spezzato tutti abbiamo appreso la notizia che mai avremmo voluto conoscere, Aurelio non c’è più. L’amico e compagno storico della Filcams-Cgil, della quale era componente dell’assemblea generale, nell’ultimo congresso nel dicembre 2022, è stato presidente dell’assemblea congressuale e presente al congresso nazionale, ha ricoperto svariati incarichi, dal Patronato Inca-Cgil al Caaf Cgil, militante storico e profondo estimatore della cultura di sinistra. Lo voglio ricordare così amico fra gli amici, sempre disponibile nel dare una mano agli altri, con i suoi scatti ha immortalato momenti importanti come scioperi locali e nazionali, manifestazioni e convegni, mitiche le sue foto postate nei social che utilizzava anche come cassa di risonanza per messaggi sociali e informazioni ai lavoratori.

Dentro i nostri uffici aleggerà per sempre il tuo ricordo, buon viaggio Aurelio, vola alto compagno”, dice il segretario Filcams Nuccio Corallo.