La segnalazione, “in ospedale situazione sempre più difficile per i pazienti in dialisi”

Gela. La segnalazione arriva da un paziente in dialisi. Nel nosocomio di Caposoprano mancano i parcheggi riservati, all’interno dell’area ospedaliera. “Qualche mese fa ho fatto i complimenti al reparto di dialisi, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale per la loro professionalità. Adesso, dopo la chiusura dei parcheggi per lavori di ristrutturazione mai iniziati, posso dire che è una vergogna non poter aver spazi riservati a noi, data la fragilità che abbiamo dopo aver sostenuto il trattamento dialitico. Il direttore sanitario non c’è mai per poter affrontare la questione e anche per cercare di capire quando tempo durerà questa situazione. Ci sono pazienti che quando finiscono la terapia sono stanchi e fanno fatica a camminare. Con le auto parcheggiate fuori dall’ospedale è tutto più difficile. In questa città la condizione assistenziale dei pazienti emodializzati sta degenerando. Il parcheggio riservato è inesistente, chiuso per lavori edili con gravi difficoltà per raggiungere il centro dialisi”.