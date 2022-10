La Serie A 2022 – 2023: il calcio come non l’avete mai visto

Juventus flop in campionato

Più che corto muso, quello di Allegri è un muso lungo, triste per una stagione gettata alle ortiche non appena incominciata. In Champions le difficoltà sono evidenti e in campionato ancora è smarrita la strada delle prime 4, certo, gli infortuni pesano sulla stabilità tattica della squadra ma in fondo bisogna dare sempre tutto per mantenere alto il livello delle prestazioni. Allegri in ogni conferenza assicura che la rosa è in costante miglioramento, i tifosi non gli credono ma in fondo lo sperano.

Roma stabile ma può ancora puntare allo Scudetto

La sconfitta contro il Napoli brucia ancora e Mourinho non ha alcuna intenzione di fermare la sua cavalcata verso il miglior risultato possibile quest’anno. L’infortunio di Dybala rappresenta un serio problema che lo Special One spera di risolvere presto, per il resto, i Giallorossi stanno svolgendo un buon campionato e anche in Europa League mantengono le porte aperte per la qualificazione agli ottavi. Invece, in campionato, la Roma può tranquillamente puntare allo Scudetto.