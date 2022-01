La sezione primavera della “Falcone-Borsellino” a rischio, “Comune sblocchi somme”

Gela. Dal 2013 è diventata un fiore all’occhiello dell’offerta formativa per i più piccoli della città, oggi la sezione Primavera dell’istituto “Falcone e Borsellino” di Albani Roccella, potrebbe addirittura rischiare la chiusura.

Tutto questo a causa di una inerzia burocratica degli uffici comunali che non hanno ancora versato alla scuola le somme stanziate dal Ministero dell’Istruzione, circa 50mila euro che la Regione ha già regolarmente trasferito nelle casse comunali.

Una banale partita di giro che però il Comune non avrebbe ancora effettuato e che di fatto sta creando non poche difficoltà alle operatrici che lavorano con i bimbi da zero a sei anni.

Degli ultimi tre anni, le 12 operatrici della sezione Primavera hanno ricevuto il pagamento solo del primo, grazie ad una anticipazione di somme da parte della scuola. Per l’anno passato e quello in corso invece nessuna somma è stata stanziata. Una situazione che sta mettendo in difficoltà le lavoratrici.