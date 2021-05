La Sicilia corre verso la zona gialla, calano nuovi positivi e i decessi

Palermo. Mentre Gela attende con ansia i dati di questi prossimi tre giorni, la Sicilia va verso la zona gialla: sono 589 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, su 19.530 tamponi processati, con una incidenza del 3%, in leggero calo rispetto a ieri. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state sei e portano il totale a 5.566. Il numero degli attuali positivi è di 22.230 con un incremento di 85 casi. I guariti oggi sono 498. In provincia di Caltanissetta sono 28 i casi registrati, tanto che Musumeci ha anticipato la fine della zona rossa per Santa Caterina con due giorni di anticipo.

La distribuzione dei nuovi positivi tra le province vede Palermo con 252 casi, Catania 112, Messina 46, Siracusa 62, Trapani 20, Ragusa 64, Caltanissetta 28, Agrigento 1, Enna 4.

A Gela a fine settimana potrebbe essere inaugurato l’hub vaccinale del PalaCossiga, anche se ufficialmente le prenotazioni portano tutti all’ex mattatoio di via Falcone.