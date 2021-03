La Sicilia di Miccichè e il potere della vergogna!

Gela. Benché sia già trascorsa qualche settimana, non mi è ancora andata giù una questione che ritengo di vitale importanza per la Sicilia, indipendentemente dal colore politico. Quando, su indicazione del nostro incredulo e stizzito commissario cittadino di Forza Italia, il dott. Enzo Pepe, ho letto di Michele Mancuso che lamentava sdegnosamente, e legittimamente, l’esclusione della Sicilia in quanto a rappresentanza nel Governo Draghi, mi ha colto un irrefrenabile sentimento di rabbia. Leggendo, poi, l’intervista fatta all’on. Gianfranco Miccichè sulla questione, tale sentimento si è trasformato in un incontenibile furore, tanto da indurmi a ricorrere alla penna e al foglio di carta. L’autore di questo autentico sconcio politico e morale, corrisponderebbe al nome dell’on. Antonio Tajani, essendo il segretario nazionale di Forza Italia. Non è che il tutto sia avvenuto in modo silente, senza che ci sia stata la presa di posizione di Miccichè, tutt’altro! Miccichè aveva puntato i piedi perché non si consumasse quello che senza giri di parole definisco un atto di volgare arroganza. Cosa ha lamentato soprattutto Miccichè? Il fatto che Tajani non si sia dimostrato un vero leader, non essendosi dimostrato il leader di tutti. E io aggiungo che un vero leader non mette in gioco per nessuna ragione al mondo la sua credibilità e il suo carisma. Tajani, normalmente misurato ed accorto nelle parole e nelle azioni, decidendo di ignorare la Sicilia, nonostante le reiterate, giuste e legittime rimostranze dello stesso Miccichè, è scivolato sulla classica buccia di banana commettendo uno smisurato errore strategico dal punto di vista politico. I tre ministri accreditati da Draghi (Gelmini, Carfagna e Brunetta) nonché i sei sottosegretari nominati per Forza Italia, sono lungi dal rappresentare la Sicilia. Neppure, in fondo, Giorgio Mulè, che pure è siciliano, può dirsi davvero “siciliano” non vivendo più nell’isola, ma soprattutto non vivendo più direttamente i problemi della Sicilia da ben trent’anni. Un nome adeguato era stato inutilmente segnalato da Miccichè nella persona della talentuosa senatrice Gabriella Giammanco. Miccichè aveva persino proposto il nome di Armao come tecnico, suggerimento e indicazione anch’essi disattesi. Fin qui non ho detto nulla di nuovo, se non fosse che mi stupisco che anche il padre del partito, l’on. Silvio Berlusconi, di cui ho sempre apprezzato il talento, il grande cuore e lo stile, non abbia sentito il dovere, la gratitudine verso un uomo, Miccichè, che gli ha regalato, in più di un’occasione, soddisfazioni tali da essere incorniciati nella bacheca d’oro dei ricordi. Il fatto che la Sicilia non sia adeguatamente, anzi per nulla rappresentata nel Governo Draghi, la dice tutta e chiaramente sulla considerazione che se ne ha. Immagino la sofferenza e il disgusto provati da Gianfranco Miccichè nel leggere l’elenco dei ministri e della lunga teoria dei sottosegretari . Tajani non ha tenuto per niente in considerazione il fatto che il popolo forzista siciliano che, come è risaputo, è quello che dà maggiormente lustro, carne e sangue a Forza Italia, in virtù di numeri che accrescono sensibilmente la media nazionale. E Miccichè, che ne è da sempre il mentore, ignorato come cosa di poco conto! Qui vengono falsate le regole che vigono nel gioco democratico che è quello dei numeri. Evidentemente Tajani segue una sua particolare matematica che è quella del meschino opportunismo e, per essere ancora più chiari, quella di gratificare la propria cricca, come lo stesso Miccichè ha sottolineato. La sensazione che ne abbiamo tratto è quella di essere stati impallinati dal fuoco amico. Tutto qui? Neanche per sogno! Dovendosi scegliere il sostituto del neo ministro on. Mara Carfagna, all’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, niente di meglio che scegliere l’on. Andrea Mandelli invece che l’on. Stefania Prestigiacomo, col risultato di vedere incrementata la già numerosa pattuglia dei nordisti nei ruoli che contano. Se da un lato non vogliamo mettere in discussione il valore dell’on. Mandelli, dall’altro vogliamo rimarcare quello dell’on. Prestigiacomo, la cui storia politica si è sempre mantenuta su livelli di assoluto rilievo. Conclusione: niente di niente per e alla Sicilia! Ne abbiamo francamente piene le scatole delle belle frasi o delle belle citazioni in favore della Sicilia. Diciamolo in maniera cruda: senza la Sicilia, persino l’Europa, e non solo quindi l’Italia, risulterebbe amputata nella sua parte migliore, fatta di arte, di cultura, crogiolo di tante civiltà, esempio luminoso di accoglienza e tolleranza. Abraam Yehoshua ha sottolineato che la Sicilia, che contiene le memorie dei greci, dei romani, dei musulmani, dei cristiani e degli ebrei, potrebbe essere la Bruxelles del Mediterraneo. Ovviamente, una pretesa scandalosa per molti! Se come diceva Maupassant, che bisogna visitare la Sicilia, unica al mondo, che può essere definita come uno strano e divino museo di architettura, o come ha asserito Massimiliano Fuksas che la Sicilia, soprattutto quella sud-orientale, è la cultura declinata nelle sue migliori espressioni, o come confessava già Federico II di Svevia allorché diceva di non invidiare a Dio il paradiso perché era ben soddisfatto di vivere in Sicilia, allora bisognerebbe ripensare il rapporto con il potere centrale, costituito spesso da buffoni vestiti a festa, la cui parola vale sovente zero. Goethe avrebbe manifestato tutta la sua incredulità nel vedere una Sicilia così umiliata, lui che ha detto che l’Italia, senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna, e che sarebbe poca cosa e persino incomprensibile. Edward Luttwak, indignato oltre ogni dire, ha rimarcato che per quello che è e rappresenta, la Sicilia dovrebbe essere la California d’Europa e ha invitato i siciliani a staccarsi dal resto d’Italia se vogliono proprio riscattarsi e, come ai tempi di Federico II di Svevia, stupire ancora il mondo.