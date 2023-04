La spiaggia naturista? Ancora non decolla…a Bulala tanti punti interrogativi: Messinese, “è fruibile”

Gela. L’istituzione di un tratto di spiaggia, a Bulala, destinato ai naturisti fece molto clamore, già al momento dell’annuncio arrivato dalla giunta. La scelta di Bulala. Una scelta fortemente voluta dal sindaco Domenico Messinese, nel tentativo di rilanciare un’area, per anni abbandonata al proprio destinato e, man mano, cinta dall’espansione delle serre. Ad un anno di distanza, però, non sembra proprio che la spiaggia “nudista” possa decollare, almeno entro i prossimi mesi. “Per quanto ci riguarda – spiega il primo cittadino – quel tratto di spiaggia può tranquillamente essere frequentato da chi sceglie il naturismo. Ho dovuto disporre il divieto di balneazione solo perché, nonostante i solleciti, non sono stati istituiti i punti per i campionamenti e, quindi, non abbiamo dati completi rispetto alla qualità del mare. Ma tutto questo non incide sulla spiaggia che è assolutamente fruibile”. Sembra difficile, però, che Bulala, almeno nel breve periodo, possa diventare la nuova meta del naturismo, siciliano e non solo. In realtà, già al momento della decisione, anche in giunta ci furono delle iniziali resistenze, dato che non tutti gli assessori furono “folgorati” dalla decisione del primo cittadino.