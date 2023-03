La SSD Gela cade al Mazzola di Misterbianco, 2-0 per la capolista

Gela. La SSD Gela non riesce nell’impresa di battere l’FCM Misterbianco capolista e andrà ufficialmente ai playoff. Il risultato finale è di 2-0 in favore dei padroni di casa. I biancazzurri scendono in campo con Pizzardi fra i pali, Argirdeni e Golisano terzini e Minolfi e Tuvé al centro della difesa. A centrocampo Mauro e Fiore con Pira posizionato in cabina di regia. In attacco Deoma, Scerra e Ascia.

I gelesi rimangono dunque ancorati al terzo posto, a +5 sul Vittoria e -5 sull’Atletico Catania, in attesa dell’ultima giornata di campionato contro la Gymnica Scordia.