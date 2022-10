La SSD Gela cerca il pass per gli ottavi di Coppa, derby oggi a Vittoria

Gela. Un anticipo di quello che vedremo il 6 novembre e che conterà tantissimo per la classifica. Vittoria e Gela si affrontano oggi pomeriggio allo stadio “Cosimo” per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. All’andata finì 1-1 ed oggi c’è da star certi che entrambe daranno battaglia. Val la pena sottolineare che l’eventuale vittoria della Coppa Italia dà la certezza di essere promossi in Eccellenza, come avvenne lo scorso anno per il Comiso. Una doppia chance dunque oltre al campionato, che vede proprio i biancazzurri di Mirko Fausciana e i biancorossi di Alessio Catania in testa a braccetto con 17 punti.