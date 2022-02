La SSD Gela futsal torna a vincere, 8-7 al Sortino e corsa alla C1 riaperta

Giornata favorevole, con la sconfitta del Ferla che crea bagarre in testa, con due squadre a 34 punti (Ferla e Scicli), Palazzolo 33 e Gela 31.

Ferma la Promozione (il Gela FC non giocherà a Modica per diversi casi di positività nei ragusani), si è giocato in Seconda categoria, con il Gela Calcio sconfitto a San Cataldo dal Marianopoli per 3-2. A nulla sono valse le reti di Mezzasalma e Zarba per gli uomini di Nassi, che restano in testa alla classifica, in attesa del Campobello.