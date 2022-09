La SSD Gela si presenta ai tifosi: vogliamo vincere

Serata evento per la SSD Gela, che ha presentato le rose di calcio a 5 e calcio a 11, con i rispettivi staff e settori giovanili. Presentata anche la scuola calcio biancazzurra gestita dal Real Gela. Oggi intanto è già campionato. Le rose di Fecondo e Fausciana, saranno impegnate in due trasferte alquanto complicate. Il Futsal Gela se la vedrà con il Rosolini, con il fischio d’inizio previsto per le 17.

“La squadra è pronta per la Serie C1 – afferma il direttore generale Giovanni Di Buono – ed è anche al completo, manca solo l’ufficialità per un giovane portiere spagnolo che abbiamo acquistato”.

La SSD di Fausciana giocherà ancora una volta contro il Pro Ragusa, alle 15,30. Le due squadre si sono già affrontate in Coppa Italia a Ragusa, seppur sia stato il Gela ad uscirne sconfitto 2-0. Oggi i ragazzi di Fausciana cercheranno la rivincita, in attesa anche del match di ritorno di Coppa, previsto per mercoledì, dove i biancazzurri proveranno a passare il turno anche attraverso il fattore casa.