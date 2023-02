La SSD Gela spreca e rischia grosso, Minolfi e Deoma regalano il sorriso

Gela. La SSD Gela vince ma non si può dire che sia uscito dalla crisi. Il 2-1 al Canicattini non toglie i dubbi di una squadra che è apparsa in difficoltà, soprattutto psicologica. Gli ospiti tirano una sola volta in porta e segnano un gol che rischia di mandare nel dramma i ragazzi di Fausciana. Gela senza Tuvè squalificato per tre turni, Pira inizialmente in panchina.

La cronaca

6’ Primo squillo dei biancazzurri. Sull’angolo di Camilleri l’incornata di Minolfi per poco non si insacca.

14’ Gela ancora pericolissimo. Dal cross teso di Cosentino la torsione di testa di Ascia è perfetta ma il palo strozza l’urlo in gola dei tifosi.

16’ Ancora una palla gol. Questa volta dall’angolo di Cosentino l’intervento di testa ad anticipare tutti dà solo l’illusione del gol.

26’ GOL DEL GELA. Al quarto tentativo i biancazzurri la sbloccano con l’ennesimo colpo di testa, questa volta del difensore Minolfi.

27’ Si fa male Floridia, il migliore sin qui, costretto ad uscire. Al suo posto Pira.

39’ Gran botta di Cosentino dal limite dell’area di rigore che sibila sulla traversa.

45’ Clamorosa palla gol per i biancazzurri. Scerra prova l’euro-gol dai 40 metri, la palla sbatte sulla traversa e sulla respinta il tap in di Ascia è ancora stoppato dal portiere Latino.

Secondo tempo

4’ La ripresa inizia come era finito il primo tempo. Il Gela a sprecare. Tocca a Scerra impegnare ancora Latino.

6’ GOL DEL CANICATTINI. Errore di Camilleri sulla trequarti e Chiss spiazza Pizzardi al primo tiro in porta.

9’ Diagonale di Golisano di pochissimo fuori.

15’ st Gela a trazione interiore con Deoma al posto di Minolfi.

22’ GOL DEL GELA. Il neo entrato Deoma segna da due passi dopo l’ennesima palla gol che sembrava sprecata dopo l’atterramento di Ascia.

25′ st Fausciana toglie Ascia e Scerra per Brasile e Gradito.

91′ Con un solo minuto di recupero l’arbitro fischia la fine.