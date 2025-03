La storia e le bellezze di Gela affascinano 12 studenti norvegesi in visita Erasmus

Gela. Questa mattina, l’aula consiliare del Comune di Gela ha ospitato un incontro speciale nell’ambito di un progetto Erasmus che coinvolge dieci studenti e due docenti provenienti dalla Norvegia, accolti dal Liceo Eschilo. Ad accoglierli ufficialmente sono stati la presidente del consiglio comunale, Paola Giudice, e l’assessore Peppe Di Cristina, insieme al dirigente scolastico Maurizio Tedesco, che ha accompagnato gli ospiti in aula consiliare.

Nel suo intervento, la presidente Giudice ha dato il benvenuto alla delegazione norvegese, sottolineando come l’aula consiliare sia “la casa dei gelesi, un salotto della città aperto a tutti”, luogo di incontro tra generazioni e culture. Ha poi ribadito l’importanza di esperienze come queste, che permettono ai giovani di confrontarsi con realtà diverse, abbattendo barriere e favorendo la crescita personale.

L’assessore Di Cristina ha invece sottolineato il valore dell’Unione Europea e degli scambi culturali, affermando che “l’Europa non è un incidente della storia” ma una costruzione fondamentale per il futuro delle nuove generazioni.

Da parte loro, i docenti norvegesi hanno espresso entusiasmo per l’esperienza, ringraziando per la calorosa accoglienza ricevuta e definendo l’incontro “importante ed edificante”.

Anche gli studenti hanno condiviso le loro impressioni, evidenziando l’interesse nel conoscere una città così diversa dalla loro e il fascino della storia e della cultura locale.