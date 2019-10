La storia infinita del porto rifugio, provveditore solleva dubbi su progetto esecutivo: “Va integrato”

Gela. Una procedura costantemente travagliata. Se dagli uffici europei non arrivano buone notizie sullo sviluppo dell’iter del maxi progetto del nuovo porto, anche per gli interventi necessari a bloccare l’insabbiamento emergono perplessità tecniche. Dopo l’appello del comitato pro-porto, arrivano indicazioni dal viceministro Giancarlo Cancelleri. Il provveditorato ha sollevato dubbi sulla fattibilità tecnica del progetto esecutivo. “ Il progetto si compone della previsione di un escavo – si legge nella risposta che arriva da Roma – e della costruzione di un “braccio” sul lato di ponente. Manca lo sviluppo progettuale dell’opera”. “Nel piano regolatore portuale non esiste la previsione della costruzione del “braccio” – si legge ancora – e l’opera di fatto non potrebbe essere realizzata”.