La strada della morte fa ancora vittime, residenti si ribellano: “Basta lutti serve messa in sicurezza”

Gela. “In dieci anni ne abbiamo viste di tutti i colori. Basta morti, servono interventi immediati. Lungo questa strada siamo tutti in pericolo”. Un appello accorato arriva da chi vive tra le strade del residence “Agave”, lungo la Gela-Manfria. Ieri, un altro terribile schianto stradale, che ha coinvolto anche una bambina, trasportata d’urgenza in elisoccorso. “Anas e le istituzioni tutte – dice l’avvocato Maria Elena Ventura che è stata tra le prime a trasferirsi nel residence – non devono rispondere solo alle nostre istanze, ma a tutte quelle di chi vive in questa zona. Per noi, è un pericolo quotidiano. I nostri figli non hanno neanche la possibilità di spostarsi a piedi, perché non ci sono marciapiedi. Mi sento una miracolata. Ieri mattina, avrei dovuto spostarmi in auto e solo motivi di lavoro mi hanno indotta a non farlo. Altrimenti, avrei potuto esserci io tra i coinvolti nell’incidente”. La lista dei lutti è tracciata lungo il selciato della statale 115 che attraversa l’area a ridosso di Montelungo. I residenti, ancora provati da quanto accaduto ieri, ricordano la fine del giovane Stefano Ascia, del dipendente di banca Fabrizio Cusimano e della cinquantaseienne Gaetana Di Fede. Tutti vittime di gravi incidenti, praticamente nello stesso punto di transito. Tra chi ha deciso di alzare la voce, chiedendo che la zona venga messa in sicurezza, c’è anche la suocera di Cusimano.