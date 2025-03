La sua voce per gli audiolibri, Andrea Caiola vince l’importante contest di Mondadori

Gela. Vive a Torino, per ragioni sia di studio sia di lavoro. Il gelese ventottenne Andrea Caiola ha appena sbaragliato la nutrita concorrenza, aggiudicandosi il prestigioso contest, organizzato da Mondadori studios, divisione di Mondadori libri, dedicato alle voci per gli audiolibri e non solo. Una giuria di esperti, composta anche dall’attore Francesco Montanari, lo ha valutato come il migliore in assoluto, partendo da una selezione iniziale con almeno tremila candidati. E’ stato premiato nell’atto finale della manifestazione, tenutosi al teatro del Borgo di Milano.