La svolta dei bypass, riprende l’erogazione idrica: ma ora rivedere i rapporti con Caltaqua

Gela. Riprende l’erogazione idrica, in anticipo rispetto a quanto indicato solo qualche ora fa. Sono stati attivati i punti di bypass, che alcuni cittadini e tecnici hanno segnalato fin dall’inizio di questa ennesima crisi idrica. L’assessore Terenziano Di Stefano, che insieme al sindaco Lucio Greco ha seguito gli sviluppi fin dal primo momento, in un commento sul suo profilo facebook ha ringraziato “il geometra Tuccio, Michele Di Francesco e Saverio Di Blasi”. Il presidente dell’associazione “Aria Nuova”, sostenuto da Emanuele Amato di “Amici della Terra”, è stato tra i primi a denunciare le anomalie di un guasto che i tecnici di Caltaqua ancora non sono riusciti a riparare, con quartieri rimasti a secco per quasi dieci giorni. Ha subito chiesto la verifica dei bypass per agevolare la ripresa dell’erogazione. Entro domani dovrebbero essere raggiunte tutte le zone riamaste scoperte. Il sindaco Greco, ieri, aveva convocato il Coc della protezione civile e imposto a Caltaqua di farsi carico delle autobotti da collocare per gli approvvigionamenti nei quartieri. E’ stato nelle zone più in difficoltà e ha nuovamente monitorato i cantieri.