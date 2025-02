La tassa di soggiorno può attendere, aula rinvia: va conclusa la discussione sulla videosorveglianza

Gela. La seduta serale di consiglio comunale, in apertura, come abbiamo riportato, è stata assorbita dalla discussione politica alimentata dalle dimissioni odierne dell’ormai ex assessore Viviana Altamore. Dopo la risposta del sindaco Di Stefano alle forti recriminazioni poste dall’opposizione, i lavori sono proseguiti. E’ in via di conclusione la discussione sul regolamento per la videosorveglianza. Il capogruppo dem Gaetano Orlando ha chiesto il rinvio a lunedì prossimo, che è stato accolto dal resto del civico consesso. Tra i banchi sia di maggioranza sia di opposizione qualche assenza iniziava a notarsi.