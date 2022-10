La tradizione dei defunti vs Halloween: in città opinioni divergenti

Gela. La ricorrenza della festa di Halloween, ogni anno, funge da campo di battaglia per lo scontro tra quelle che sempre più sembrano tifoserie da stadio: due fazioni contrapposte, entrambe cattoliche, ma di opinioni opposte e contrastanti. I due “partiti” sono i “pro-Halloween” e i “contro-Halloween”. La chiesa non lascia la sua posizione di opposizione alla festa e invita ad esaltare la tradizione del ricordo di chi ci ha lasciato anziché festeggiare tenebra e morte. Anche a Gela è diventata una festa irrinunciabile. In alcune scuole viene presentata ai più piccoli come parte integrante della cultura anglosassone e i genitori, soprattutto i più giovani, sono propensi a travestire i loro figli e partecipare a feste a tema mentre i nonni e le generazioni più mature sono più propensi a tramandare le tradizioni della cultura siciliana che vede l’annuale visita al camposanto ai cari defunti e il dono della frutta martorana e dei “pupi di zucchero.