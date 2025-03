La tragedia del piccolo Loris, per la morte ci sono due indagati: accusati di omicidio stradale

Gela. La tragica fine del piccolo Loris Rodoti, come abbiamo già riferito, è al vaglio dei magistrati. Sono state acquisite le cartelle cliniche nei nosocomi che hanno visto la presenza del bambino, subito dopo l’incidente di fine gennaio, a Settefarine, quando è stato investito da un’auto in transito. Sembrava che le sue condizioni fossero migliorate ma poi c’è stata la tragica progressione che lo ha portato alla morte, a Palermo, dove era stato trasferito d’urgenza. Sono due gli indagati, anche per omicidio stradale. Si tratta degli occupanti della Lancia Y che ha colpito Loris e un altro bambino, che ha però riportato conseguenze meno gravi. Inizialmente, i pm della procura locale avevano aperto un fascicolo nei confronti della ventinovenne che pare fosse alla guida dell’auto, ma solo per le lesioni. La morte di Loris ha determinato uno sviluppo ulteriore, con la contestazione di omicidio colposo nei confronti della stessa giovane e del trentanovenne, che era insieme a lei. Anche lui inoltre risponde di lesioni. L’inchiesta è seguita dal sostituto procuratore Dina Aletta. La prossima settimana sono in programma accertamenti e rilievi tecnici, per ricostruire la dinamica dell’incidente.