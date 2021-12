La tragedia di Niscemi, nell’impatto morti Gaetano, Rosario e Alessandro: impatto fatale

Niscemi. Sono Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18 anni e Alessandro Cirrone, 16 anni, i morti della scorsa notte in un incidente autonomo sulla strada provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa, all’uscita di Niscemi. Un quarto giovane di 17 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia, dove è stato trasferito in mattinata dal 118, per essere sottoposto a intervento neurochirurgico. L’incidente si è verificato intorno alle 3 di notte. I quattro giovanissimi, che probabilmente stavano rientrando a casa dopo la notte trascorsa fuori, viaggiavano su una Citroen C3 condotta dal ventenne quando, per cause in corso di accertamento, sono usciti fuori strada. Sul posto ambulanze del 118 e gli agenti del commissariato di polizia che stanno ricostruendo la dinamica del tragico incidente.