La Vardera lancia “Controcorrente”, Di Paola “condividiamo battaglie”: Donegani, “alternativa senza ambiguità”

Gela. È appena stato presentato ufficialmente. Il parlamentare regionale Ismaele La Vardera, eletto all’Ars tra le fila di “Sud chiama nord”, nel pomeriggio, a Palermo, ha dato i natali politici e non solo a “Controcorrente”. Una nuova iniziativa che pare seguire un solco del tutto distante dal centrodestra. In città, l’interesse inizia subito a manifestarsi. Il deputato regionale Nuccio Di Paola sembra pronto a rafforzare il dialogo con La Vardera. “A La Vardera e al suo neonato movimento faccio i migliori auguri. La nascita di forze alternative a Schifani, Cuffaro e alle destre non può che farci piacere e, soprattutto, non può che fare bene alla Sicilia, sempre più martoriata per causa di chi ci governa e di chi ci ha governato in passato. Con Ismaele – spiega Di Paola – condividiamo molte battaglie, dalla viabilità all’acqua, dalla sanità alla lotta agli sprechi. A lui il mio più sincero in bocca al lupo”.