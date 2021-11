“La vergogna di via Australia”, mancano interventi: “Chiesti da mesi ma mai effettuati”

“L’assessore Giuseppe Licata aveva dimostrato interesse e qualcosa iniziava a muoversi – aggiunge Vaccaro – ora, è stato spostato in un altro assessorato. Vorremo capire a chi dobbiamo rivolgerci. Chiediamo al sindaco di interessarsene. La città non si limita a via Venezia, al lungomare e alla zona del centro storico. Ci sono tante aree che versano in condizioni pessime. Via Australia è una vergogna e così non si può andare avanti. Mi chiedo, a questo punto, perché un cittadino deve pagare la Tari? Dove sono i servizi? Dov’è il decoro?”. Negli ultimi tempi, in assenza di segnali concreti, alcuni residenti hanno anche cercato di organizzarsi in autonomia, per effettuare lavori di pulizia.