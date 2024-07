La Vigor Gela vicina al ripescaggio in Promozione, nello staff anche Bricconcello e Rivecchio

Gela. La Vigor Gela è tra le dieci società siciliane che ha presentato domanda di ripescaggio in Promozione. La società del presidente Cristian Paradiso è in pole per essere ammessa in Promozione ma dovrà attendere il 9 agosto. Nel frattempo però non è rimasta con le mani in mano ed il direttore sportivo Simone Pardo sta allestendo un organico di spessore. Ufficiale Mirko Fausciana in panchina, arrivano nuove figure, tutte conosciute nel panorama calcistico gelese e non solo.