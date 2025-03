L’Accademia Fuego Latino domina il Campionato Regionale di Danze Caraibiche: 13 atleti sul podio

La competizione, giudicata da una giuria di esperti internazionali, ha visto gli atleti di Fuego Latino trionfare nelle seguenti categorie:

Vittorie di squadra

🥇 Gruppo Latin Show – Under 11 Classe D – 1° posto

🥇 Gruppo Bachata Dancing – Under 11 Classe D – 1° posto

🥇 Gruppo Latin Show – Over 21 Classe C – 1° posto

🥉 Gruppo Latin Show – Over 16 Classe D – 3° posto

🥇 Gruppo Coreographic Team – Over 16 Classe B – 1° posto

Successi individuali e in coppia

🥈 Show Duo Coppia – Caribbean Show Dance Over 16 Classe B – 2° posto

🥉 Assolo Caribbean Show Dance – Over 16 Classe C – 3° posto

🥇 Assolo Caribbean Show Dance – Over 21 Classe C – 1° posto

🥉 Combinata Caraibica – Over 16 Classe A – 3° posto

🥈 Salsa Portoricana – Over 16 Classe B – 2° posto

🥇 Bachata – Over 16 Classe A – 1° posto

🥈 Merengue – Over 16 Classe A – 2° posto

🥇 Salsa Cubana – Over 16 Classe B – 1° posto

🥇 Salsa Shine – Over 21 Classe B/C – 1° posto

🥇 Bachata Shine – Over 21 Classe B – 1° posto

Un trionfo che porta i nomi di: Madison Vella, Sofia Scerra, Giulia Migliore, Vincenzo Lionti, Chahines Mancini, Alicia Romano, Ginevra Casciana, Carlotta Mondello, Matilde D’Arma, Sara Scerra, Beatrice Valenti, Alessandra Nastasi e Regina Comandatore.