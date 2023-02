L’accusa di intestazione fittizia delle società, difesa: “Palmeri agì regolarmente”

Gela. Nel corso della prossima udienza, il collegio penale del tribunale emetterà il dispositivo, con la decisione. In settimana, la difesa dell’imprenditore Rocco Palmeri e dei suoi familiari, Concetta Palmeri, Rocco Palmeri (1952) e Dorotea Palmeri, ha nuovamente respinto le contestazioni mosse e confermate dalla procura, attraverso il pm Luigi Lo Valvo. Secondo i legali Flavio Sinatra e Fernando Vignes, l’imprenditore non avrebbe intestato fittiziamente le società “Carni del golfo” e “Tir Italia” per aggirare la misura di prevenzione che gli venne imposta in passato, quando fu coinvolto in un’inchiesta antimafia. Secondo la procura, come ha confermato in aula il pm, formalmente le società erano riferibili ai familiari dell’imprenditore ma sarebbe stato lui stesso a mantenerne la piena gestione, anche rispetto all’uso dei fondi. “Non aveva nessun bisogno di intestare le società ai familiari – ha detto l’avvocato Sinatra – Palmeri ha dato seguito a quello che prevede la misura che gli era stata imposta e ha ripreso a lavorare. Era lui stesso, spesso, che trattava con gli istituiti di credito. Il rapporto di lavoro era stato comunicato a tutte le autorità”. I legali degli imputati sono certi dell’assenza dei presupposti per contestare le imputazioni che hanno portato a processo l’imprenditore e i presunti prestanome. Le due aziende finite all’attenzione degli inquirenti operano nel settore delle carni e in quello dell’autotrasporto.