L’accusa di truffa, carta reddito di cittadinanza per avere soldi: “Non luogo a procedere”

In totale, erano sessantuno i coinvolti. Le difese di alcuni imputati hanno optato per la messa alla prova o per riti alternativi. I legali degli altri invece si sono opposti al rinvio a giudizio richiesto dalla procura. Hanno spiegato che di fatto sarebbe mancato il presupposto della truffa. I soldi che ottenevano dall'esercente, nonostante la "trattenuta", erano comunque di loro spettanza e sarebbero stati spesi in ogni caso. Secondo questa linea, sarebbe mancato un danno per lo Stato. La procura ha insistito per il processo. Il gup Roberto Riggio invece ha disposto il non luogo a procedere. Le motivazioni saranno successivamente depositate.