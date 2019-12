L’acqua manca anche a Natale, a Caposoprano tante famiglie a secco e c’è chi attende da giorni

Gela. L’emergenza idrica non risparmia neanche il periodo delle feste. Caltaqua e Siciliacque hanno comunicato la ripresa della regolare (si fa per dire) erogazione idrica. Le segnalazioni, però, si susseguono. A Caposoprano, in alcuni condomini, non si vede acqua da almeno sedici giorni. Un disservizio che viene segnalato nella zona di via Cicerone, via Appennini, via Palazzi e anche nei pressi di corso Vittorio Emanuele.