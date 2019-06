L’acqua pagata a peso d’oro strozza i cittadini, Gallo: “Tariffe dovevano diminuire e invece aumentano e basta”

Gela. Anziché diminuire progressivamente, come previsto dal piano d’ambito, le tariffe imposte per il servizio idrico sono costantemente in aumento. Un peso enorme che si fa sentire sulle spalle degli utenti di tutta la provincia di Caltanissetta e a maggior ragione in città, dove l’acqua viene usata quasi esclusivamente per attività domestiche, data la scarsa qualità (quando c’è). L’allarme lo lancia il segretario confederale della Cisl Emanuele Gallo. “La media tariffaria in provincia di Caltanissetta è tra le più alte d’Italia. La Cisl ha messo in evidenza l’aumento del costo del servizio dell’acqua che viene pagato dalla tariffa dei cittadini e dai finanziamenti pubblici e ha sottolineato che con la nuova gestione di Caltaqua sono cresciuti i costi – dice Gallo – nella provincia di Caltanissetta si registrano le medie tariffarie più alte d’Italia attestandosi intorno a 500 euro contro una media del paese di 376 euro. La nuova articolazione tariffaria del servizio idrico integrato, definita dall’Ato Ambito Territoriale Ottimale e approvata dall’autorità Nazionale Arera, ha portato ad una nuova articolazione delle tariffe e ad un aumento del 2,5 per cento. Questo abbinamento tra articolazione e aumento, insieme all’eliminazione di alcune fasce , penalizzerà sempre più i pensionati e il risultato sarà l’aumento del costo dell’acqua. Ad esempio, un pensionato che nel 2018 pagava 27,95 euro per un consumo trimestrale di 10 metri cubi, nel 2019 andrà a pagare con lo stesso consumo 38,01 euro, quindi ben 10,06 euro di differenza rispetto all’anno precedente. Tutto questo perché la tariffa per i pensionati prevista nella precedente articolazione viene sostituita dalla tariffa domestica residente. Il cittadino non riesce più a sostenere questi costi in una provincia dove il livello di povertà relativa supera il 50 per cento e dove il tasso di disoccupazione ha raggiunto una percentuale del 17,6 per cento, secondo fonte Istat”.