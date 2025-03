L’addio ad Andrea Vallese, il dolore di familiari e amici: domani i funerali in città

Gela. L’ultimo saluto al trentatreenne Andrea Vallese è previsto per domani, alle ore 16, nella chiesa di Sant’Antonio, a Caposoprano. Il giovane è morto a causa delle conseguenze patite per un incidente stradale, verificatosi nelle Filippine, dove era in vacanza. A nulla è valso il grande impegno della famiglia, riuscita a riportarlo in Italia, a Roma, per ulteriori cure. Le sue condizioni erano critiche.