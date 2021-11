Ladri al centro commerciale “Il Porto” di Licata, rubati gioielli

Licata. Furto con scasso al centro commerciale “Il Porto” di Licata. Una banda, composta da cinque malviventi, ha fatto irruzione nella notte alla gioielleria interna del centro commerciale. E’ scattato l’allarme che ha messo in fuga i ladri, che sono però riusciti ad arraffare gioielli e preziosi. Non sono però riusciti nell’intento di rubare quelli più costosi, custoditi all’interno di una cassaforte. Il bottino portato via (consistente in oro, preziosi e altri oggetti di valore) è in fase di quantificazione.