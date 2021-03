Ladri di rame in azione a Farello, pure i loculi nel mirino: rubate diverse grondaie

Gela. Come se non bastasse l’emergenza dei loculi che non ci sono, con decine di bare che attendono ancora di avere sepoltura, a Farello vengono letteralmente prese d’assalto anche le strutture esistenti. L’obiettivo è il rame e i ladri che riescono a muoversi liberamente all’interno del cimitero hanno portato via grondaie e altre parti delle facciate.