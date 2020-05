Ladri di whisky al “Paghi poco”, immortalati e denunciati un uomo e una donna

“Quando ci siamo accorti che avevano nascosto due bottiglie di un noto whisky dentro una borsetta, non ho esitato a rivolgermi alle forze dell’ordine – spiega Guttadauro – I due, di nazionalità rumena, un uomo e una donna, per non destare sospetti, si erano recati alla cassa per pagare altri prodotti per un importo di pochi euro. Dopo una perquisizione – conclude – ci siamo accorti che avevano cercato di rubare anche dodici confezioni di scatolette di tonno. Forse – conclude il responsabile del supermercato – solo per il tonno mi sarei limitato ad un ammonimento. Ma i superalcolici non rientrano di sicuro tra i beni di prima necessità. E’ giusto che queste persone vengano punite, anche perché non è la prima volta che le sorprendiamo a rubare tra gli scaffali della nostra attività commerciale”.