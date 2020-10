Ladri in azione a Tenutella, furti in villette di gelesi

Gela. Sette villette, residenze estive soprattutto di cittadini gelesi, sono state svaligiate in meno di una settimana in contrada Tenutella Ovest, nella zona del villaggio-vacanze Sikania resort, a Marina di Butera.

Ingenti i danni. I malviventi hanno agito indisturbati durante la notte, dato che la zona non è illuminata nè vigilata. Carabinieri e polizia hanno avviato indagini dopo avere ricevuto le denunce dei furti da parte degli arrabbiatissimi proprietari. Uno è venuto appositamente dalla Germania, dove era tornato a lavorare dopo il periodo estivo trascorso in Italia con la famiglia. Si controllano le immagini notturne registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. I titolari delle villette si sono riuniti ieri in assemblea proprio a Tenutella Ovest, invitando il rappresentante di un istituto di vigilanza privata cui eventualmente affidare il controllo delle proprie case per cercare una forma di autotutela.