Ladri-fidanzati, rubano di notte dentro una macelleria

Gela. Hanno inscenato persino un abbraccio, una banale passeggiata mano nella mano. In realtà stavano progettando il furto in un negozio. Una giovane coppia è nel mirino delle forze dell’ordine dopo essere stata scoperta come l’autrice del furto in una macelleria del centro storico. Il furto si è verificato venerdì notte. Ad incastrare i due sono alcune immagini. I video sarebbero già stati acquisiti dalle forze dell’ordine.

Dalle poche indiscrezioni emerse si vede chiaramente che la coppia si ferma davanti l’attività. Si abbracciano, si tengono per mano. Poi ad un certo punto l’uomo inizia a dare calci all’ingresso dell’attività, forzandola fino ad entrare.