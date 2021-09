Ladro sprovveduto incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

La perquisizione delegata dalla Procura di Caltanissetta ha permesso di rinvenire anche gli indumenti indossati dall’indagato durante il furto. In un attimo di distrazione del titolare e degli impiegati, l’uomo ha fatto ingresso all’interno dell’azienda e cercando di non destare sospetti si è allontanato con la valigia porta attrezzi per le strade del centro storico. Il ladro non si era però accorto della telecamera ed essendo un soggetto già noto alla Polizia è stato subito raggiunto dalla Squadra Mobile.