L’agorà politica chiamata alle scelte, Di Stefano: “Decisione politica, dipenderà dal candidato”

Gela. Domenica, i pezzi dell’agorà politica per un progetto alternativo al centrodestra e all’amministrazione Greco, dovrebbero muovere un primo passo significativo. Tocca al vicepresidente Ars Nuccio Di Paola fare la sintesi successiva agli incontri avuti con tutti i potenziali alleati (progressisti, civici e moderati). Un’intesa su un candidato unitario non c’è e lo ha ammesso lo stesso Di Paola. In ballo, rimangono diverse ipotesi e gran parte dei gruppi ha indicato un proprio riferimento come candidato a primo cittadino. “Dovrà essere una decisione politica – dice l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano – abbiamo dato mandato ad una forza autorevole come il Movimento cinquestelle e credo che un po’ tutti ci fidiamo delle decisioni di Di Paola. Le primarie? E’ stata una proposta avanzata già all’inizio ma che non ha avuto riscontri. Oggettivamente, sarebbe difficile pensare ad un metodo di quel tipo che peraltro in città ha spesso riservato situazioni non proprio piacevoli da affrontare. Ci sono le liste da definire. I gruppi civici devono raccogliere le firme e sarà necessario chiudere e presentare il programma alla città. Non mi pare ci siano le condizioni per un metodo come le primarie”. Il timore è che la “sintesi” chiesta ai cinquestelle possa spaccare il parterre. Il nome del potenziale candidato a sindaco può diventare lo spartiacque forse dirimente (mentre sembra ancora più concreto il voto compattato con le europee a giugno).