L’agorà si dà i “comandamenti”, i criteri per la scelta del candidato: “Entro martedì i nomi”

Gela. L’agorà detta i criteri. In serata, le forze progressiste e civiche (non c’erano i moderati che hanno deciso per ora di non avanzare nomi di potenziali candidati a sindaco), hanno indicato di fatto quelli che saranno i “comandamenti” per arrivare ad individuare il nome della guida della coalizione in costruzione. Il candidato a sindaco, come conferma il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola (sherpa istituzionale e politico per arrivare alla “sintesi”), verrà individuato sulla base di alcuni parametri. “Si deciderà sulla scorta della consistenza del gruppo politico che propone il nominativo – spiega – valutando quanto possa aggregare all’interno della coalizione, quanto possa essere percepito dalla città e quanto dia garanzie per un percorso a lungo termine non finalizzato solo alle amministrative”. Entro martedì prossimo, i gruppi che ritengono di poter esprimere un loro potenziale candidato, comunicheranno la scelta proprio al coordinatore regionale del Movimento cinquestelle. “I nominativi li renderemo pubblici – sottolinea – così che la città possa conoscere quale percorso stiamo sviluppando, in assoluta trasparenza”. Sono state alcune anime dell’agorà, con in testa i dem, ad insistere proprio sull’aspetto dei criteri per valutare le candidature.