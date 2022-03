“L’agricoltura nella fascia trasformata deve ripartire”, anche Gela nel coordinamento

“Lo sciopero degli autotrasportatori – dice l’assessore Licata – ha causato danni molto gravi ad un settore che da anni è in forte crisi e che non può permettersi neanche pause o rallentamenti. Il comitato che sta per nascere non sarà politico, ma vede nelle istituzioni l’unico valido punto di riferimento per portare sui tavoli regionali e ministeriali le istanze dei produttori. Gli imprenditori stanno chiedendo ai sindaci, unico riferimento del settore agricolo, di fungere da intermediari, con serietà e senso di responsabilità, e noi non intendiamo tirarci indietro di fronte a questo accorato appello, che, anzi, facciamo nostro. Gela sta vivendo una fase di deindustrializzazione e l’agricoltura è il settore vitale verso il quale stanno virando le nostre giovani generazioni. Noi vogliamo essere vicini in ogni modo al comparto agricolo, reduce da decenni di crisi disastrosa e che ora potrebbe avere gravi conseguenze pure dalla guerra in Ucraina, dato l’elevato costo dell’energia. Questo è il momento di fare rete e fissare obiettivi ben precisi sui quali alzare l’attenzione a livello regionale e nazionale. Stiamo parlando del settore più importante della nostra economia, e Gela vuole essere in prima fila per risollevarlo. Il prossimo appuntamento sarà l’11 maggio, e anche in quell’occasione assicuriamo sin da ora la nostra presenza”. Sul territorio, ormai da tempo gli agricoltori reclamano infrastrutture adeguate e soprattutto acqua. Le dighe, ancora oggi, non riescono a serivere le aree rurali locali, con migliaia di produttori in forte crisi.