L’Aias cresce con il “Dopo di noi”, al via la residenza per 75 disabili gravi senza famiglia

Il progetto, finalmente in itinere, prevede una serie di servizi come le due piscine, approvate dal Coni nel dicembre di 5 anni fa, una delle quali semiolimpionica. “La vasca più importante – aveva detto la dirigenza Aias – sarà 12,5 metri per 25 metri di lunghezza. Una seconda, destinata alla riabilitazione, di 7 metri per 12,5. Le aree all’interno della mega struttura sportiva da 2400 metri quadrati, ospiteranno spogliatoi, percorsi riservati e palestre”.

Il perimetro esterno del “Dopo di noi” prevede, inoltre, campi di tiro, parco Robinson e aree attrezzate per pet-terapy e ippoterapia. “Completano il progetto – assicura Anna Maria Longo, presidente del centro Aias – il servizio di assistenza ai disabili con una residenza assistita e attività interdisciplinari”.