L’Albert Nuova Città Gela ai nastri di partenza, via con i favori del pronostico

Gela. Esordio nel campionato di Serie C femminile per l’Albert Nuova Città di Gela. Regina indiscussa del mercato, la società cara a Claudio Guarnera è chiamata a sciorinare una grande prestazione in occasione del debutto stagionale contro il Catania Volley, fissato per domenica alle 17:30. Così come gli altri due sodalizi pallavolistici, anche le giallorosse, questo weekend, potranno contare sul determinante fattore casa, anche se quest’anno la dimora sarà diversa dalle altre stagioni. Dopo aver ottenuto due promozioni consecutive fra le mura del PalaItis, la Nuova Città di Gela, quest’anno, disputerà le gare casalinghe al PalaLivatino.