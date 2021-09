L’Albert sposa il calcio, ingegneri a fianco della SSD Gela

Gela. Impegnati nel dare risposte alla città offrendo opportunità per un rilancio concreto, focalizzati sugli obiettivi da raggiungere e determinati sulla strada da intraprendere per ottenere i risultati attesi. Questo è ciò che accomuna la squadra di calcio SSD Gela e la società Albert Engineering che, già conosciuta sul territorio locale per gli interventi d’ecobonus, ha scelto adesso di ampliare le sue prospettive sulla città iniziando ad investire anche nel settore sportivo locale. Ieri pomeriggio, presso lo stadio Presti, il team composto da ingegneri ed architetti ha incontrato la squadra di calcio, ufficializzando così l’ingresso come main sponsor. “Il contributo economico che la società ha dato a questa città è stato importante, però, la prospettiva è quella di vedere la città a 360° e riteniamo che lo sport sia un punto di riferimento soprattutto per i giovani – dice il vicepresidente Angelo Cascino – La città ha bisogno di lavoro, ma anche di divertirsi e speriamo che i gelesi possano trovare nello sport momenti di svago”. “Ritengo che il nostro team di 40 tecnici – aggiunge il direttore generale della società, Giovanni Garaffo – abbia molti aspetti in comune con la squadra di calcio, come una grande preparazione, il mantenere fermi gli obiettivi e stare sul campo e, quindi, sono certo che questa collaborazione possa condurre la squadra ad ottimi risultati”. La Meic Service, storico sponsor ufficiale della squadra di calcio locale, passa adesso in secondo piano lasciando spazio alla nuova società, fermamente convinta che un lavoro di squadra possa portare a notevoli risultati, a differenza dell’individualità che può condurre solo alla mediocrità. “La società Albert Engineering è una realtà che dimostra che Gela non è morta, ma che può cavalcare l’onda della transizione energetica ed economica – dice il presidente, Maurizio Melfa – e quindi, è con grande onore che abbiamo ceduto il ruolo di main sponsor, convinti che questa nuova collaborazione potrà renderci più forti”.