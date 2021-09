L’alterco e gli spari, proseguono le indagini dopo l’arresto di Nocera

Gela. È ancora Far West per le strade di Gela. Quanto successo ieri alla periferia nord della città, mentre in centro storico si celebrava la festa Patronale, ha dell’incredibile. Un’azione di fuoco in perfetto stile action movie alla “Gomorra”, che solo per una fortunata coincidenza non ha provocato vittime gravi. C’è un ferito, Simona Maganuco, 24 anni, colpita al braccio da un colpo di pistola. La ferita fortunatamente non è grave e la ragazza è stata immediatamente soccorsa e curata. Se la caverà con una cicatrice ed un brutto spavento, e c’è anche un presunto colpevole, arrestato nella notte dalla polizia, Giuseppe Nocera, 67 anni, con diversi precedenti penali alle spalle. Tutto inizia nel tardo pomeriggio di ieri. Erano passate da poco le 19, e tutta la città era riunita nella piazza centrale dove si stava celebrando la messa in onore di Maria santissima d’Alemanna. Qualche chilometro più a nord est, nei pressi della stazione ferroviaria, una fiat panda bianca con a bordo due ragazze si ferma di fronte ad una delle case del quartiere. Scoppia un alterco con un giovane che si trovava in zona con la moglie ed il figlio di otto mesi. Volano parole grosse e sembra cha ad un certo punto spuntino anche dei bastoni. Fatto sta che il ventenne chiede l’aiuto del padre, che si trovava all’interno dell’abitazione. Ad esplodere i colpi secondo la prima ricostruzione sarebbe stato Giuseppe Nocera. Visto il figlio in difficoltà, avrebbe impugnato la pistola e avrebbe fatto fuoco due volte all’indirizzo della fiat Panda. I proiettili vengono rallentati dalla portiera dell’auto ma uno penetra e colpisce al braccio Simona, che in quel momento era alla guida dell’auto. Le due ragazze fuggono via ed iniziano la loro corsa verso l’ospedale. Fanno poche centinaia di metri, fino ad arrivare all’incrocio tra via Francesco Crispi e la via Butera.