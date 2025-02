L’alterco e poi la coltellata, trentenne ferito: chiesti otto mesi per un giovane pastore

Gela. Un trentenne rimase ferito, nel settembre di quattro anni fa, dopo essere stato colpito con una lama. Il fendente gli causò conseguenze e fu costretto a raggiungere l’ospedale “Vittorio Emanuele”. Per quei fatti, partirono delle indagini. A confessare, presentandosi spontaneamente alle forze dell’ordine, fu un giovane pastore, Pasquale Trubia. Al termine del giudizio abbreviato, il pm Tiziana Di Pietro ha richiesto la condanna a otto mesi di reclusione. L’imputato è attualmente detenuto per un’altra vicenda. Gli investigatori ricostruirono i fatti. Pare ci fu un diverbio iniziale. Poi, almeno quattro persone, compreso il ferito, si recarono nell’abitazione di Trubia. Secondo la difesa, volevano aggredirlo. Per questo motivo, l’avvocato Cristina Alfieri ha invocato la provocazione. Trubia, sulla base di questa linea, si sarebbe difeso, usando un coltellino “che aveva in tasca perché gli serviva per la sua attività lavorativa”. Per la procura, invece, volle colpire e gli è stata contestata l’ipotesi di lesioni.