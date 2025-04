L’Alternativa rafforzata da “Area Civica” e Iv: Petitto nella lista per Di Stefano

Gela. Il colpo di scena si è concretizzato a Caltanissetta, al momento della presentazione delle liste per le elezioni provinciali. Il fronte che sostiene “L’Alternativa con Terenziano” avrà “Area Civica”, con il consigliere comunale nisseno ed ex candidato a sindaco, Annalisa Petitto. Sembrava che non ci fossero più le condizioni politiche ma così non è stato. “Il sindaco di Gela e candidato presidente al Libero Consorzio di Caltanissetta Terenziano Di Stefano, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola e il consigliere comunale di Caltanissetta Roberto Gambino, Giuseppe Ventura coordinatore provinciale di Italia Viva e il consigliere comunale di Gela Alberto Zappietro, i consiglieri comunali di Caltanissetta Felice Dierna e Calogero Palermo di Area Civica, dopo un confronto sul programma elettorale con la segreteria politica di “Area Civica”, hanno chiesto l’impegno in prima persona e quindi la candidatura di Annalisa Petitto, coordinatrice del movimento civico predetto e consigliere comunale di Caltanissetta Al centro della discussione c’è stato il rilancio economico e sociale di una Provincia da anni agli ultimi posti delle classifiche nazionali, con particolare attenzione alle infrastrutture, alla sanità e a una seria e concreta attenzione alle politiche giovanili della provincia, giovani che sono una risorsa che il territorio non può permettere più di perdere”, si legge in una nota. I renziani di schierano con Di Stefano.